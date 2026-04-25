25 aprile | il potere dei racconti dei bambini per la memoria

Il 25 aprile 2026, un progetto chiamato “Piccoli Amici, grandi storie” raccoglierà i racconti dei bambini relativi a quella data. L’iniziativa coinvolge bambini di diverse età, invitandoli a condividere le proprie memorie e percezioni di quella giornata. I racconti verranno poi raccolti e conservati come testimonianze delle esperienze dei più giovani. L’obiettivo è preservare le narrazioni dei bambini legate a quella ricorrenza.

? Cosa sapere Il progetto Piccoli Amici, grandi storie raccoglie i racconti dei bambini il 25 aprile 2026.. Le testimonianze dei giovani creano un ponte generazionale per la memoria collettiva locale.. Il 25 aprile 2026 prende vita il progetto Piccoli Amici, grandi storie, un’iniziativa che punta a dare voce e rilievo ai racconti dei più giovani proprio in questa giornata di festa. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle celebrazioni odierne, offrendo uno spazio dedicato alla narrazione e alla crescita attraverso le esperienze dei piccoli protagonisti. La proposta mira a trasformare la ricorrenza del 25 aprile in un momento di condivisione dove i racconti personali diventano il fulcro dell’attenzione della comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 25 aprile: il potere dei racconti dei bambini per la memoria Camille Lacourt, Moussa, Enora Malagré sont motivés ! | FORT BOYARD FRANCE 2020 E08 Notizie correlate 25 aprile: il tributo alla memoria dei soldati indiani e alleati? Cosa sapere L'associazione Romagna Usa commemora i soldati indiani al cimitero militare di via Ravegnana domani. Roma, 25-26 aprile: tra memoria a Testaccio e il profumo dei roseti? Cosa sapere Roma celebra la Resistenza a Testaccio e i roseti con eventi il 25-26 aprile. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Corteo del 25 aprile a Napoli: contro guerra, fascismo e carovita; Potere alla parola & Bella Ciao - Frankie hi-nrg mc; Potere al Popolo: 25 Aprile: un guscio vuoto da riempire a piacere; 25 aprile a Ravenna, manifestazione alternativa di Potere al Popolo in Piazza Caduti. La Festa della Liberazione al cinema: quali film vedere per il 25 Aprile tra analisi storica e potere del ricordoLa Festa della Liberazione raccontata al cinema. Alcuni tra i film più importanti del cinema italiano sul tema. La Resistenza si celebra anche attraverso la settima arte e le sue icone più celebri. cineblog.it Il 25 aprile, la nostra Carta e una libertà che non è di parteIstituita nel 1946 e resa stabile nel 1949, la ricorrenza civile richiama unità nazionale, democrazia repubblicana e rispetto esclusivo dei principi costituzionali. Un processo in cui i cattolici furo ... avvenire.it Roseto, commemorazione in piazza del 25 aprile - facebook.com facebook All'inizio della manifestazione per celebrare il 25 Aprile a Roma, militanti della Rete dei Comunisti e dell'organizzazione giovanile comunista Cambiare Rotta hanno aggredito la delegazione dei Radicali italiani e di +Europa, arrivata in piazza con delle bandie x.com