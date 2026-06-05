La figlia di un noto conduttore è stata sottoposta a un intervento chirurgico. La madre ha pubblicato un messaggio su Instagram, invitando alla donazione degli organi e sperando che possa arrivare un cuore per la ragazza. La giovane, ventenne, è ricoverata al Bambin Gesù di Roma. La richiesta si rivolge a chi può decidere di donare, in un momento di emergenza familiare.

Sonia Bruganelli ha affidato alle Instagram stories un appello alla donazione degli organi, nato dall’esperienza vissuta al Bambin Gesù di Roma insieme a Silvia Bonolis, la figlia ventenne avuta dall’ex marito Paolo Bonolis. Un appello che non è un comunicato, ma una confessione: il frutto di notti trascorse in corsia, di amicizie nate in un posto «dove i bambini non dovrebbero vivere mai» Il 10 maggio scorso, nel giorno della Festa della mamma, Bruganelli aveva comunicato il ricovero della figlia senza rendere noti i dettagli. Due mesi dopo, Silvia è stata dimessa e la famiglia ha potuto tirare il fiato. Il ritorno a casa ha coinciso con un gesto inatteso: non solo foto di sollievo sui social, ma un lungo video-appello. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Paolo Bonolis.

© Metropolitanmagazine.it - La figlia di Paolo Bonolis è stata operata, l’appello della mamma Sonia Bruganelli: «Donare gli organi è un atto di civiltà, magari arriva un cuore per lei»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La tragedia colpisce la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: Sono i giorni più difficili.

Notizie e thread social correlati

Sonia Bruganelli parla del ricovero della figlia avuta con Paolo Bonolis: "Non ha subìto trapianto di cuore"Sonia Bruganelli ha spiegato che la figlia, ricoverata di recente, non ha subito un trapianto di cuore.

La figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è ricoverata in ospedale: “Sono giorni difficili”Silvia, la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, è attualmente ricoverata in ospedale da alcuni giorni.

Temi più discussi: Sonia Bruganelli, la figlia Silvia Bonolis è stata dimessa dall'ospedale: Grazie a tutti voi. Finalmente siamo a casa; Silvia Bonolis è tornata a casa, il video e il messaggio di Sonia Bruganelli: Grazie per le vostre preghiere; Grazie per le vostre preghiere: la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli torna a casa dopo il ricovero; La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dimessa dall'ospedale, il messaggio della madre: Finalmente a casa.

Il dolore di Paolo Bonolis e di Sonia Bruganelli: la figlia Silvia in ospedale x.com

Silvia Bonolis, figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in ospedale: Grande guerriera reddit

Sonia Bruganelli, come sta la figlia Silvia: Intervento importante, ma nessun trapianto di cuore. Poi l’appello ai suoi fanSonia Bruganelli ha parlato sui social dell'intervento a cui è stata sottoposta la figlia Silvia. Non si è trattato di un trapianto di cuore. libero.it

Sonia Bruganelli parla del ricovero della figlia avuta con Paolo Bonolis: Non ha subìto trapianto di cuoreSonia Bruganelli ha parlato del recente ricovero della figlia Silvia, avuta con Paolo Bonolis, chiarendo che non ha subito un trapianto di cuore. virgilio.it