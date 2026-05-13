Silvia, la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, è attualmente ricoverata in ospedale da alcuni giorni. La notizia è stata resa nota attraverso un messaggio in cui si parla di un periodo difficile. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute o sulle motivazioni del ricovero. La famiglia ha preferito mantenere la privacy su questa situazione.

Silvia, la prima figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, si trova ricoverata in ospedale ormai da qualche giorno. A rivelarlo è stata proprio l’imprenditrice ed ex moglie del conduttore di Avanti un altro che su Instagram ha condiviso un post dedicato alla figlia e alcune Stories. Paolo Bonolis ha due figli maggiori, Davide e Martina, nati dal matrimonio con Diane Zoeller, psicologa americana sposata nel 1983. Un matrimonio durato appena cinque anni e terminato, come aveva raccontato lui stesso tempo dopo, a causa di un tradimento. Dal lunghissimo rapporto con Sonia Bruganelli sono invece nati tre figli: Silvia, avuta nel 2002, Davide, classe 2004, e Adele, nata nel 2007.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è ricoverata in ospedale: “Sono giorni difficili”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La figlia di Bonolis e Bruganelli è ancora in ospedale: ma che succede Preoccupa la lunga degenza

Notizie correlate

Leggi anche: Paolo Bonolis, la figlia ricoverata in ospedale. Sonia Bruganelli: “Giorni difficili”

Leggi anche: La figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sta male. Le parole dall'ospedale: "Sono giorni difficili"

Temi più discussi: La figlia di Sonia Bruganelli ricoverata in ospedale, il post nel giorno della Festa della Mamma; Bruganelli-Bonolis, la figlia Silvia ricoverata in ospedale: Grande guerriera; Chi sono e cosa fanno Silvia, Davide, Adele, Martina e Stefano, i figli di Paolo Bonolis; Sonia Bruganelli con la figlia Silvia in ospedale, le parole che commuovono: Piccola grande guerriera.

SONIA BRUGANELLI EMOZIONA I SOCIAL CON UNA FOTO DELLA FIGLIA IN OSPEDALE. L'imprenditrice ha dedicato parole profondissime a Silvia, la figlia nata dal matrimonio con Paolo Bonolis… #SoniaBruganelli #PaoloBonolis LINK AL PRIMO COMME x.com

Cesaroni 2026, top o flop? - reddit.com reddit

La figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sta male. Le parole dall'ospedale: Sono giorni difficiliLa produttrice televisiva ha condiviso nuove storie dal nosocomio, e per la prima volta ha parlato di quello che la sua famiglia sta affrontando ... today.it

Paolo Bonolis, la figlia Silvia ricoverata. Il messaggio di Sonia Bruganelli: Sono giorni difficiliLa figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è stata ricoverata in ospedale: la madre rompe il silenzio su Instagram con parole cariche di amore e dolore. libero.it