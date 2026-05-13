La figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è ricoverata in ospedale | Sono giorni difficili

Da metropolitanmagazine.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Silvia, la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, è attualmente ricoverata in ospedale da alcuni giorni. La notizia è stata resa nota attraverso un messaggio in cui si parla di un periodo difficile. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute o sulle motivazioni del ricovero. La famiglia ha preferito mantenere la privacy su questa situazione.

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Silvia, la prima figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, si trova ricoverata in ospedale ormai da qualche giorno. A rivelarlo è stata proprio l’imprenditrice ed ex moglie del conduttore di  Avanti un altro  che su Instagram ha condiviso un  post dedicato alla figlia  e alcune Stories. Paolo Bonolis ha due figli maggiori,  Davide e Martina, nati dal matrimonio con  Diane Zoeller, psicologa americana  sposata nel 1983. Un matrimonio durato appena cinque anni e terminato, come aveva raccontato lui stesso tempo dopo, a causa di un tradimento. Dal lunghissimo rapporto con Sonia Bruganelli sono invece nati tre figli:  Silvia, avuta nel 2002,  Davide, classe 2004, e  Adele, nata nel 2007.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - La figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è ricoverata in ospedale: “Sono giorni difficili”
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La figlia di Bonolis e Bruganelli è ancora in ospedale: ma che succede Preoccupa la lunga degenza

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