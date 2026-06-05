La festa dell' Arma nel ricordo di Carlo Legrottaglie Tutti i militari insigniti

Notizia in breve

Durante la cerimonia a Brindisi per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri, si è ricordato il maresciallo Carlo Legrottaglie, morto in servizio. La celebrazione si è svolta presso il Comando provinciale, con tutti i militari insigniti. La commemorazione ha avuto come momento centrale il ricordo del militare caduto. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alla cerimonia o alle decorazioni.