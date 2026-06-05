Festa dell' Arma 2026 | tutti i carabinieri premiati
Durante la Festa dell'Arma 2026, sono stati premiati tutti i carabinieri. Tra i riconoscimenti, un encomio solenne, concesso dal comandante interregionale, è stato assegnato a un tenente colonnello. La motivazione evidenzia la sua gestione di un’indagine complessa, condotta con professionalità e perseveranza, che ha portato a risultati significativi. La cerimonia ha visto la consegna di premi e riconoscimenti a vari membri dell’Arma, celebrando il loro impegno e dedizione.
1. Encomio Solenne – concesso dal Comandante Interregionale “Pastrengo” a:- Ten. Col. Michele Mezzetticon la seguente motivazione:“Comandante di Sezione di Nucleo Investigativo di Comando Provinciale, con elevata professionalità e perseverante impegno, dirigeva, complessa indagine che consentiva. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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