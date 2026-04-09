I militari dell' Arma incontrano gli studenti dell' istituto Carlo Alberto dalla Chiesa di San Giovanni La Punta

Nei giorni scorsi, i militari dell'Arma hanno incontrato gli studenti dell'istituto

Nei giorni scorsi, i locali dell'istituto comprensivo "Carlo Alberto dalla Chiesa" di San Giovanni La Punta hanno fatto da cornice a un significativo momento di confronto e crescita civica. Circa 70 alunni delle classi terze medie hanno incontrato il capitano Riccardo Capodivento, comandante. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Si parla di: CANICATTÌ – Controlli sul trasporto idrico: sanzionato autobottista irregolare; Santa Margherita di Belice: pretende denaro per lavori mai richiesti su un terreno, arrestato un 44enne.

I militari dell'Arma incontrano gli studenti dell'istituto Carlo Alberto dalla Chiesa di San Giovanni La PuntaI carabinieri hanno dialogato con i ragazzi sui pericoli legati al fenomeno mafioso, sulle insidie del bullismo e del cyberbullismo ... cataniatoday.it