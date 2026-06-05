La festa del Rinascimento ad Acquasparta ecco le tre dame che saranno protagoniste del corteo

Ad Acquasparta, tre dame sono state scelte come protagoniste del corteo della 27esima edizione de “La festa del Rinascimento”, che si svolgerà dal 6 al 21 giugno. La manifestazione, dedicata ai Mirabilia Mundi, prevede incontri culturali, gare tra le contrade, eventi artistici e spettacoli, tutti concentrati nel centro storico. I preparativi sono in corso per l’evento che si svolgerà per quindici giorni, coinvolgendo la comunità locale.

Fervono i preparativi ad Acquasparta per la 27esima edizione de “La festa del Rinascimento” che prenderà il via sabato 6 giugno e che per quindici giorni animerà la cittadina tra incontri culturali, coinvolgenti gare tra le contrade, appuntamenti d’arte e spettacoli, sul tema dei Mirabilia Mundi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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