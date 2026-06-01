Per il 2 giugno, le previsioni indicano temporali nelle regioni centrali e settentrionali, con rovesci e possibili grandinate. Al sud, invece, si attendono condizioni di cielo nuvoloso ma senza precipitazioni significative. A Roma, la parata per la Festa della Repubblica si svolgerà sotto il sole, con temperature massime di circa 27 gradi. Le temperature più basse sono previste nelle zone montuose, dove si registreranno valori più freschi.

Come sarà il tempo il 2 giugno 2026? La Festa della Repubblica porterà alcuni cambiamenti nel meteo lungo la nostra penisola. Il caldo decisamente fuori stagione, con massime superiori anche di 10 gradi, in alcune zone, rispetto alle medie del periodo, lascerà spazio a un clima più mite e meno afoso. Al tempo stesso, però, in alcune zone soprattutto del Nord ci saranno dei temporali che renderanno difficile organizzare una scampagnata. L'Italia sarà quindi spaccata con una zona al Nord, fino all'Emilia Romagna e in parte della Toscana, interessata da fenomeni temporaleschi anche intensi, mentre nel resto della penisola ci sarà bel tempo con al massimo qualche annuvolamento nelle zone centrali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Meteo, le previsioni per la Festa del 2 giugno: ecco dove saranno i temporali

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METEO PONTE 2 GIUGNO: Weekend di Sole, poi arrivano i TEMPORALI! Le zone colpite

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