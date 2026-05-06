La stagione 2025-2026 della Savino Del Bene Scandicci si è conclusa con una festa al Pala BigMat, a cui hanno partecipato tifosi, rappresentanti delle istituzioni e le atlete principali del team. Durante l'evento, sono state salutate tre giocatrici che lasciano il club al termine dell'annata. La serata ha celebrato i risultati raggiunti e il percorso fatto durante l'anno sportivo.

Lindsey Ruddins, Brenda Castillo ed Ekaterina Antropova non farenno parte del roster della prossima stagione. Bilancio in positivo con qualche rammarico L’evento svoltosi nella serata di ieri (5 maggio) ha registrato una grande partecipazione di pubblico, confermando ancora una volta il forte legame tra la squadra e il territorio. A inaugurare la serata sono stati gli interventi del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e della sindaca di Scandicci Claudia Sereni, che hanno sottolineato il valore sportivo e sociale dei risultati raggiunti. Nel corso dell’evento, il presidente del comitato regionale Fipav Toscana Claudia Frascati ha consegnato una targa celebrativa all’amministratore delegato Sandra Leoncini, alla presenza del presidente Coni Toscana Simone Cardullo e del delegato Coni Firenze Gianni Taccetti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Festa di fine stagione per la Savino Del Bene Scandicci: salutano tre protagoniste

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