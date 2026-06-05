La Federico II festeggia 802 anni focus su laureati illustri e donne della Repubblica

Da anteprima24.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Università degli Studi di Napoli celebra 802 anni con una cerimonia dedicata ai laureati illustri, tra cui figure femminili che si sono distinte in Italia e all’estero. Durante l’evento sono stati consegnati i riconoscimenti a ex studenti di spicco, riconosciuti per le loro carriere di successo in vari settori. La festa si è svolta nel rispetto delle tradizioni accademiche, con una cerimonia ufficiale e interventi pubblici.

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Tempo di lettura: 2 minuti L’Università degli Studi di Napoli spegne 802 candeline e festeggia con alcuni dei suoi ex studenti che si sono distinti, in Italia e all’estero, in diversi campi, conferendo loro il titolo di Laureato Illustre. Uno spazio è stato dedicato anche agli 80 anni della Costituzione italiana attraverso una lettura, affidata all’autore e regista, Massimo Andrei, che ha dato voce ai principi e alle parole che hanno costruito la Repubblica. Un racconto che è stato accompagnato dalla proiezione di una selezione di immagini tratta dalla mostra ‘Le donne della Repubblica. 80 anni di conquiste nelle cronache dell’ANSA’. La. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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