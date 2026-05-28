Bertinoro festeggia gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne con Vito Mancuso

Da forlitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bertinoro si celebra l’80° anniversario del diritto di voto alle donne e della Repubblica con un evento dedicato alle amministratrici pubbliche. La manifestazione si svolge nel contesto del compleanno della Repubblica e prevede un omaggio specifico alle donne che ricoprono cariche pubbliche. L’iniziativa coinvolge anche la partecipazione di un esperto, che approfondisce il tema dei diritti femminili e della partecipazione politica femminile. La giornata si inserisce nelle commemorazioni ufficiali di questa ricorrenza nazionale.

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Nel Compleanno della Repubblica, Bertinoro rende omaggio alle donne, e in particolare alle amministratrici pubbliche, a 80 anni dalla conquista del diritto di voto da parte delle italiane. Ma riflette anche sul significato profondo dell’ospitalità con il filosofo e teologo Vito Mancuso. Perché. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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