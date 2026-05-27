Federico di Danimarca ha compiuto 58 anni e ha fatto un'apparizione sul balcone del Palazzo reale, mentre sua madre, la regina, si trova in ospedale. La celebrazione si è svolta in un contesto di preoccupazione per le condizioni di salute della sovrana. La famiglia reale ha confermato la presenza del re per il suo compleanno, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle condizioni della regina.

Lunedì 25 maggio, infatti, l'ottantaseienne, che ha abdicato nel 2024 mantenendo il titolo di regina e continuando a svolgere impegni reali, è stata nuovamente ricoverata d’urgenza presso il Rigshospitalet da cui era stata dimessa solo una settimana fa dopo aver superato l'infarto che l'aveva colpita a metà maggio. Dopo un intervento di angioplastica coronarica e le dimissioni, la nuora Mary aveva rassicurato la stampa spiegando con un affettuoso «sta molto meglio» che Margherita si trovava a Fredensborg per iniziare la convalescenza. Poi, però, la svolta negativa. Una tac di controllo - come spiegato da una nota ufficiale della Casa Reale - ha svelato che la mamma di re Federico aveva un grosso coagulo di sangue nella zona dell’anca, conseguenza diretta di una precedente caduta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Federico di Danimarca festeggia 58 anni con un'apparizione sul balcone del Palazzo reale (mentre mamma Margherita II è ricoverata in ospedale)

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