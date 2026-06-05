La fatica sul fronte i costi della guerra e i droni di Kiev sulla sua Davos | cosa c' è dietro l' apertura di Putin

Il governo ucraino ha inviato una lettera a Mosca, che ha ricevuto una risposta dal Cremlino. Successivamente, è stato fatto un invito alla Russia a partecipare a colloqui a Mosca. Questa comunicazione rappresenta l’unico passo ufficiale finora, senza conferme di incontri o accordi concreti. La situazione resta aperta, con nessuna data stabilita per eventuali negoziati.

Per ora è solo un’apertura a parole: una lettera da Kiev, una replica del Cremlino e l’invito russo a eventuali colloqui a Mosca. Difficile capire tempi, formato e reale possibilità di arrivare a incontri di alto livello. Ma il punto politico è un altro: perché Putin apre proprio ora? La risposta va cercata non solo nella diplomazia, ma nell’escalation militare e psicologica che Mosca sta costruendo attorno all’Ucraina. Nei giorni della “Davos russa” di San Pietroburgo, colpita da droni ucraini, mentre un drone russo violava lo spazio Nato cadendo in Romania, il Cremlino ha iniziato ad alternare segnali negoziali e pressioni sempre più aggressive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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