Una serie di droni è stata lanciata su San Pietroburgo, a circa 1.100 km dal confine ucraino, causando danni e allarmando la città. L’attacco ha interrotto le celebrazioni previste e ha creato tensioni nella capitale russa. La Russia, che si stava preparando a una giornata di riconoscimento internazionale, ha subito questa azione che ha scosso le cerimonie ufficiali. Non sono stati segnalati vittime, ma l’incidente ha aumentato la tensione tra le due nazioni.

Roma – La Russia si preparava a vivere una giornata di trionfo e di ritrovato riconoscimento internazionale. Poi è arrivata l’Ucraina a rovinare la festa. Mercoledì 3 giugno si è aperto lo Spief, il Forum economico internazionale di San Pietroburgo, presentato da Mosca come la “Davos russa” e sostenuto da Vladimir Putin. Dopo anni di gelo, nella città di Pietro il Grande è arrivata anche una delegazione americana, composta da esponenti Maga e guidata da Rodney Cook, architetto vicino a Donald Trump e incaricato di realizzare la ballroom nei giardini della Casa Bianca. epa13013611 Participants attend the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) in St. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Kiev guasta la festa a Putin, una raffica di droni su San Pietroburgo (1.100 km dal confine ucraino): trema la Davos russa

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