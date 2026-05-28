Fine lavori ci sarà la prima sezione di asilo nido | clima di festa per il taglio del nastro alla scuola dell' infanzia

A Savignano sul Rubicone sono stati completati i lavori di riqualificazione della scuola dell'infanzia ‘Vittorio Emanuele II’. A partire da settembre, la struttura ospiterà anche una sezione di asilo nido, diventando un polo dedicato all'infanzia. La cerimonia di inaugurazione si è svolta con un taglio del nastro, attirando un clima di festa tra i presenti. La nuova sezione sarà operativa con l'inizio del prossimo anno scolastico.

Sono terminati a Savignano sul Rubicone i lavori di riqualificazione della scuola dell’infanzia ‘Vittorio Emanuele II’ che dal prossimo mese di settembre sarà pronta ad accogliere la sua prima sezione di asilo nido diventando così, a tutti gli effetti, un polo per l’infanzia.Il taglio del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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