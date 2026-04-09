Cava | quasi ultimati Quasi ultimati il nuovo asilo nido la Casa e l’Ospedale di Comunità

A Cava de' Tirreni sono quasi terminati i lavori per il nuovo asilo nido, la Casa di Comunità e l’Ospedale di Comunità. La struttura scolastica rappresenta una novità dopo oltre sessant’anni, mentre gli altri due insediamenti sono nelle fasi finali di completamento. I cantieri sono in avanzata fase di realizzazione e si attende la consegna delle strutture nelle prossime settimane.

Quasi ultimati il nuovo asilo nido (una nuova struttura scolastica dopo 60 anni) e anche la Casa e l’Ospedale di Comunità a Cava de' Tirreni. “Lasciamo alla prossima amministrazione – dice il sindaco Vincenzo Servalli – importanti lavori da accompagnare alla conclusione, frutto di un lavoro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: I lavori al ponte Canapino quasi ultimati, inaugurazione in vista Nuovo asilo nido, dopo quasi sei mesi arrivano i giochi in giardinoSono partiti i lavori per il montaggio dei giochi esterni per i bambini al nuovo asilo nido di Torre.