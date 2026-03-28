Sabato 28 marzo al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano inizieranno le nuove attività didattiche del progetto

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Sabato 28 marzo iniziano al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano le nuove attività didattiche del progetto "Disseminazioni". L'iniziativa prevede due laboratori tematici gratuiti destinati a bambini e ragazzi del territorio, che si terranno durante i fine settimana fino al 26 aprile. Il programma, sostenuto da Il Museo Rigenera e promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, si articola nel laboratorio di fumetto denominato "Strisce di comunità" e nel percorso dedicato a "Consapevolezza e cittadinanza attiva", curati dall'Associazione di promozione sociale Avalon. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - "Disseminazioni": laboratori per bambini e ragazzi al Museo archeologico di Pontecagnano

Articoli correlati

Laboratori didattici per bambini e ragazzi al Museo diocesano: ecco il programmaC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) A febbraio...

Gdf, restituiti preziosi reperti al Museo archeologico di PontecagnanoTempo di lettura: 2 minutiNella mattinata di venerdì 6 febbraio, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato...

Una selezione di notizie su Disseminazioni laboratori per bambini e...

Argomenti discussi: Disseminazioni, sabato 28 al Museo di Pontecagnano.

Disseminazioni, sabato 28 al Museo di PontecagnanoSabato 28 marzo 2026 al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano avranno inizio le nuove attività didattiche del progetto Disseminazioni. Indagini art ... gazzettadisalerno.it

Etrulab, laboratori per bambini al Museo Nazionale Etrusco di Villa GiuliaPartirà sabato 18 ottobre la serie di appuntamenti del ciclo ETRULab, organizzato dai Servizi Educativi e Accessibilità del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, in collaborazione con ... romatoday.it