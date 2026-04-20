Il 24 aprile 2026 alle 19:00 si terrà l'inaugurazione di una mostra al Museo Diocesano di Caserta dedicata all’artista Antonio Del Donno. L’esposizione presenta opere che uniscono elementi di spiritualità, materia e sperimentazione, mostrando il percorso artistico di una figura riconosciuta nel panorama contemporaneo italiano. La mostra rimarrà aperta al pubblico, offrendo un’occasione per apprezzare le diverse espressioni di questa ricerca artistica.

Tempo di lettura: 2 minuti Il prossimo 24 aprile 2026 alle ore 19:00, il Museo Diocesano di Caserta inaugura una prestigiosa mostra dedicata all’artista Antonio Del Donno, figura di rilievo nel panorama artistico contemporaneo italiano, capace di coniugare spiritualità, materia e sperimentazione. L’esposizione, curata dalla Dott.ssa Maria Carmela Masi, storica dell’arte, e dall’Avv. Maria Orlando, nasce in collaborazione con il Polo Museale e il Centro Studi Antonio Del Donno, nella persona del Dott. Alberto Molinari, e si sviluppa in un percorso articolato su due sedi espositive, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e diffusa nel tessuto storico e religioso della città.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Antonio Del Donno: arte, spiritualità e materia in mostra al Museo Diocesano di Caserta

Notizie correlate

Marcon celebra Antonio Del Donno con una mostra personale al Centro De AndréDal 6 marzo al 2 aprile 2026 il Centro Culturale Fabrizio De André di Marcon ospita una mostra personale dedicata ad Antonio Del Donno, a cura del...

Leggi anche: "Ex?Sistere": la mostra personale di Massimo Lagrotteria al Museo Diocesano

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Antonio Del Donno entra tra i protagonisti dell'arte contemporanea: le sue opere acquisite dal MAC; Antonio Del Donno – Oltre il segno; A Palazzo Collicola, un nuovo ciclo di mostre tra miracoli, silenzi e femminismi; Sfera Antonio Del Donno.

Antonio Del Donno: arte, spiritualità e materia in mostra al Museo Diocesano di CasertaIl prossimo 24 aprile 2026 alle ore 19:00, il Museo Diocesano di Caserta inaugura una prestigiosa mostra dedicata all’artista Antonio Del Donno, figura di ... napolivillage.com

La nuova personale del maestro Antonio Del DonnoAntonio Del Donno, beneventano del 1927, è oggi riconosciuto dal pubblico e dalla critica il più fedele rappresentante dell’Informale italiano, quella nuova poetica artistica nata intorno agli anni ... it.blastingnews.com

CHIETI: ANTONIO DEL DONNO, Mostra "Oltre il segno" **Sabato 9 maggio** l’**Associazione Culturale Trifoglio**, con l’Alto Patrocinio della **Regione Abruzzo **per la parte culturale, del **Consiglio Regionale** e del **Comune di Chieti**, inaugura una g - facebook.com facebook