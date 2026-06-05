Giovedì a Tor Bella Monaca è stato aperto un nuovo campetto da basket. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nel quartiere periferico di Roma, senza eventi o celebrazioni particolari. La struttura si trova in un’area pubblica e sarà accessibile ai residenti locali. La notizia è stata riportata senza commenti o approfondimenti aggiuntivi, evidenziando la semplice apertura del nuovo spazio sportivo.

Parterre delle grandi occasioni per l’inaugurazione del playground a Tor Bella Monaca: da Piantedosi a Rocca, passando per Rampelli. Ma gli occhi erano tutti puntati sulla guest star. Ogni volta che la sorella della premier si muove, i vip della politica accorrono. Chissà come mai. le pillole di L43. Giovedì, a Tor Bella Monaca, periferia romana, è stato inaugurato un campetto da basket. A un primo sguardo una non notizia, una cosuccia da niente che nemmeno meritava una brevina nelle pagine locali dello sport. E invece c’erano da leccarsi i baffi visti i partecipanti: tutti big della politica sono accorsi al piccolo evento che si è ‘celebrato’ in via Gabbiani, Municipio VI, il cui presidente Nicola Franco è di FdI. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La discesa in campetto di Arianna Meloni e le altre pillole del giorno

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