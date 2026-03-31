Nel dibattito politico di oggi, si parla di voto anticipato e delle dichiarazioni rilasciate in un’intervista al Fatto Quotidiano. Un deputato, descritto come molto influente nella scena romana, ha rivolto alcune critiche al governo, attirando l’attenzione di esponenti del Partito Democratico. Le parole di questa figura sono state interpretate come un segnale di tensione tra le forze politiche.

«È stato mandato avanti l’uomo più astuto che c’è, Claudio Mancini », spifferano nel Pd, dopo aver letto l’intervista al deputato considerato il «vero sindaco di Roma» al Fatto Quotidiano. Parlamentare da due legislature, Mancini conosce tutti, sia nel suo partito sia nella maggioranza, tanto che non ha paura a mettersi a tavola con gli esponenti di Fratelli d’Italia. Già, perché ogni trattativa romana passa attraverso di lui, dai poteri per la Capitale ai trasporti, Metro C compresa. E cosa ha detto Mancini? Che si vota «forse domenica 7 giugno »: «Appena (Meloni, ndr ) avrà completato il rinnovo delle nomine nelle grandi aziende statali. Metterà in sicurezza le poltrone e poi – suppongo – ci manderà in campagna elettorale». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Voto anticipato, l’amo gettato da Mancini a Meloni e le altre pillole del giorno

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