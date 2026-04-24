Alle 16, il tennista numero uno del mondo scende in campo a Madrid contro Bonzi, nel torneo Masters 1000. Dopo aver saltato il primo turno, si appresta a giocare il suo debutto nel torneo spagnolo. La partita si inserisce nella fase principale dell’evento, che vede la presenza di diversi top player e atleti in cerca di punti importanti in classifica.

Sinner punta a vincere per la prima volta il torneo di Madrid: sarebbe il quinto Masters 1000 consecutivo, dopo Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo. Nelle tre edizioni disputate in passato a Madrid, l'azzurro non è mai andato oltre i quarti, raggiunti nel 2024, quando dovette ritirarsi a causa di un problema all'anca. Sinner è testa di serie numero 1 a Madrid. Agli ottavi potrebbe trovare uno tra Machac, Paul e Norrie. Nei quarti, avversari potenziali De Minaur, Rublev o Fonseca. In semifinale ipotetico derby con Musetti. Dall'altra parte del tabellone, come testa di serie numero 2, c'è Zverev, vista l'assenza di Alcaraz.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 16 Sinner-Bonzi a Madrid: parte la caccia al quinto Masters consecutivo

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