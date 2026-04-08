Durante i campionati italiani di nuoto a Riccione, le Rane Rosse hanno ottenuto otto medaglie d'oro e altre quattordici di varia natura. La squadra si è distinta nelle prove giovanili, portando a casa molti risultati di rilievo. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani nuotatori provenienti da diverse regioni, con le Rane Rosse che si sono affermate come protagoniste della competizione.

Otto ori ai campionati nazionali giovanili di nuoto e altre 14 medaglie, a Riccione le Rane Rosse sbancano il botteghino. La società sportiva con base a Vimercate si conferma ancora una volta tra le protagoniste assolute del panorama italiano anche fra i ragazzi. Nelle classifiche finali della rassegna tricolore si è piazzata al terzo posto nei Cadetti e negli Juniores maschili. Ottima prova per Lucrezia Battocchi, che conquista tre medaglie di cui ben due ori nella categoria Ragazze 2013: gradino più alto del podio nei 50 e 100 stile e argento nei 200 stile. Conferme importanti arrivano per Caterina Santambrogio che, fra le Cadette, domina i 200 misti e i 100 farfalla e aggiunge anche una prestigiosa medaglia d’argento nei 50 farfalla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I campionati italiani di nuoto. Le Rane Rosse dettano legge

Campionato regionale. Nuoto Grosseto, grandi risultati. Paioletti e Giovi dettano leggePioggia di medaglie per Alice Paioletti e Matilde Giovi (nella foto) ai campionati regionali di nuoto.

Due squadre Pordenonesi in vasca per i campionati italiani invernali giovanili di nuotoSono in corso fino al 2 aprile i campionati italiani giovanili in programma allo stadio del nuoto di Riccione.

Temi più discussi: I campionati italiani di nuoto. Le Rane Rosse dettano legge; Matteo Venini grande protagonista in vasca: è bronzo agli Italiani giovanili; Per In Sport Rane Rosse otto ori e venti medaglie; Pietro Remorini torna sul tetto d’Italia.

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Bravi i nostri piccoli Esordienti C protagonisti ieri al palazzo del nuoto di Torino nella seconda tappa del circuito FIN Girotondo Blu In vasca le Rane Rosse di Biella, Varallo e Crescentino In Sport Rane Rosse In Sport Biella - Piscina M. Rivetti In Sport Cresc - facebook.com facebook