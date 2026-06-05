Un tennista ha annunciato di essersi svegliato all'1 con vomito, manifestando un malessere che lo ha portato a non sentirsi bene. Ha riferito di aver iniziato a sentirsi male la sera prima e di aver avuto difficoltà a partecipare a un evento importante. Ha anche espresso che non era quello che desiderava, sottolineando la sua delusione per le circostanze. La sua condizione ha inciso sulla sua presenza e sulla partecipazione alle attività previste.

“È difficile essere qui, non è quello che avrei voluto. Ieri sera ho iniziato a non sentirmi bene “. Con queste parole Matteo Arnaldi ha esordito in sala stampa, pochi minuti dopo la decisione di non scendere in campo in semifinale al Roland Garros, dove avrebbe affrontato Flavio Cobolli per un match storico per il tennis italiano: era infatti la prima volta che due italiani si incontravano in una semifinale Slam. Un virus influenzale lo ha messo ko, proprio nel giorno più importante della sua carriera tennistica: quello della prima semifinale in un Major. “Ieri mi sono allenato e ho cenato, poi ho iniziato ad avere problemi di stomaco. Mi sono svegliato all’1 e ho vomitato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La delusione di Arnaldi: “Ieri sera ho iniziato a non sentirmi bene. Mi sono svegliato all’1 e ho vomitato, non lo auguro a nessuno”

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