Si è infilato nel mio letto e mi ha messo le mani addosso Io ho iniziato a urlare per anni non ho detto niente a nessuno | Stefania Orlando rivela a Verissimo le molestie subite

Stefania Orlando ha raccontato per la prima volta a “Verissimo” di aver subito una molestia quando aveva diciotto anni. La showgirl ha spiegato che all’epoca lavorava come modella e aveva un agente. Ha descritto un episodio in cui un uomo si è intrufolato nel suo letto e le ha toccato le mani, aggiungendo di aver urlato e di non aver parlato di quanto accaduto per molti anni.

Quando aveva diciotto anni Stefania Orlando ha subito una molestia. Per la prima volta la showgirl ne ha parlato, con la voce rotta dal pianto, a “ Verissimo “: “Facevo la modella e avevo un agente. Una volta mi ha chiesto di andare a Milano per un provino”. Ingannata dall’uomo che le aveva proposto di dormire a casa sua per risparmiare i soldi dell’hotel ma all’arrivo si era ritrovata sola con lui: “Mi sembrava una persona molto seria, mi fidavo. E aveva detto che non sarei stata da sola, ma che ci sarebbero state altre ragazze in casa. Mi ha detto che non mi dovevo preoccupare e che le altre avevano trovato un’altra sistemazione”. “Sono andata a dormire e durante la notte mi sono svegliata perché lui si era infilato nel mio letto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Si è infilato nel mio letto e mi ha messo le mani addosso. Io ho iniziato a urlare, per anni non ho detto niente a nessuno”: Stefania Orlando rivela a Verissimo le molestie subite Stefania Orlando, la confessione a Verissimo: “A 18 anni ho subito una molestia”Durante una toccante intervista a Verissimo, Stefania Orlando ha condiviso per la prima volta un episodio doloroso della sua giovinezza, rimasto a... Stefania Orlando choc a Verissimo: ‘A 18 anni molestata dal mio agente, mi sono sentita colpevole per 40 anni’Il racconto a Verissimo: una ferita mai raccontata Una confessione durissima, arrivata dopo decenni di silenzio. He mistook her as savior, let her torment his wife and kill their child. After she left,he regretted