A 68 anni, una donna ha deciso di cambiare il suo stile di vita, smettendo di bere alcol e adottando alimenti naturali. Ora, a 71 anni, afferma di non allenarsi per la sua età, ma per la qualità della vita. La sua storia mette in evidenza come il passare degli anni possa diventare un'occasione per affrontare nuove sfide, piuttosto che un ostacolo.

C’è un momento in cui il tempo smette di essere una scusa e diventa una sfida. Per Emmie Sanh quel momento è arrivato a 68 anni. Oggi ne ha 71 e racconta a Women’s Health una realtà che ribalta ogni aspettativa: “Se mi avessero detto 50 anni fa che a 71 anni avrei sollevato più pesi che mai e mi sarei sentita così piena di energia, non ci avrei mai creduto, e invece eccomi qui”. Prima della svolta, però, c’è stato un crollo. Durante la pandemia, la sua vita si è concentrata tutta sulla madre: “Sono diventata la caregiver principale di mia madre, che aveva più di 90 anni. il mio unico obiettivo era prendermi cura di lei. Ero emotivamente svuotata, fisicamente esausta e mentalmente in difficoltà.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho 71 anni, ho smesso di bere e ho iniziato a mangiare cibi naturali. Non mi alleno per la mia età, ma per la mia vita”: la storia di Emmie Sanh

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