Un biglietto gratta e vinci venduto nella zona ha portato a una vincita di 500.000 euro. La schedina è stata acquistata recentemente e subito convalidata presso un punto vendita locale. La notizia si aggiunge a quattro altri premi vinti in regione negli ultimi giorni, per un totale di circa 900.000 euro. La vincita più alta riguarda un singolo biglietto, mentre le altre sono di importo inferiore. La somma vinta non è ancora stata ritirata ufficialmente.

Certosa di Pavia (Pavia) – La Dea Bendata è tornata a baciare la Lombardia. Negli ultimi giorni la regione ha registrato cinque vincite per un valore complessivo di 900.000 euro, distribuiti in altrettante province – riporta Agimeg. Il premio più alto, da 500.000 euro, è stato centrato a Certosa di Pavia, mentre altri quattro biglietti hanno regalato 100.000 euro ciascuno tra Lecco, Milano, Sondrio e Monza Brianza. Il tagliando più ricco porta la firma di New Tutto per Tutto, un biglietto da 5 euro con vincita massima di 500.000 euro. A Certosa di Pavia, in provincia di Pavia, un giocatore si è aggiudicato proprio il premio massimo da 500.000 euro con un biglietto acquistato in Viale Certosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Dea Bendata bacia Certosa di Pavia: gratta e vinci fortunato da 500mila euro

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