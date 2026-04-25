A Codogno la dea bendata bacia di nuovo la ricevitoria del Bennet | vinti 500mila euro con un Gratta e Vinci

A Codogno, nel lodigiano, una ricevitoria del supermercato Bennet ha distribuito una vincita di 500mila euro con un biglietto della serie “Numerissimi” del Gratta e Vinci. La vincita è stata annunciata il 25 aprile 2026, portando una grande sorpresa tra i clienti della zona. La notizia si è diffusa rapidamente, attirando l’attenzione di chi frequenta abitualmente il punto vendita.

Codogno (Lodi), 25 aprile 2026 – La fortuna torna a sorridere alla Bassa lodigiana. A Codogno è stata centrata una vincita da 500mila euro con un biglietto Gratta e Vinci della serie “Numerissimi”. Il tagliando vincente è stato acquistato nella ricevitoria all’interno del supermercato Bennet, nel centro commerciale cittadino. La notizia è stata diffusa dall’Agenzia Agimeg, specializzata nel settore del gioco legale. https:www.ilgiorno.itlodicronacacodogno-gratta-e-vinci-5-milioni-u4rvz450 L’identità della vincitrice resta avvolta nel riserbo, ma la notizia si è rapidamente diffusa tra negozianti e clienti della zona, accendendo curiosità e sogni tra chi prova ogni giorno la sorte con un gratta e vinci.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Codogno la dea bendata bacia di nuovo la ricevitoria del Bennet: vinti 500mila euro con un Gratta e Vinci Notizie correlate La dea bendata bacia Monza: vinti 22500 euro al LottoNuova fortunata vincita a Monza in una giornata, quella di ieri 26 marzo, che ha visto i giocatori lombardi portarsi a casa ben 102mila e 848 euro... La dea bendata bacia Scafati: vinti 120mila euro al LottoE’ stata la Campania la regione principe per quanto riguarda l’ultima estrazione del Lotto.