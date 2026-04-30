La Dea Bendata bacia l' Umbria con un Gratta e Vinci da 20mila euro del Miliardario New

Nell’ultima settimana, un giocatore di Montefalco, in provincia di Perugia, ha vinto 20mila euro con il Gratta e Vinci “Miliardario New” presso un esercizio commerciale in via Ugo Foscolo. La vincita si aggiunge alle recenti notizie di premi elevati ottenuti tramite questa tipologia di biglietti in regione. La vincita è stata confermata e registrata dall’ente che gestisce i giochi.

Umbria protagonista con il Gratta e Vinci “Miliardario New”. Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, a Montefalco, in provincia di Perugia, è stata realizzata una vincita da 20mila euro presso l’esercizio commerciale in via Ugo Foscolo, 46.In Umbria, nel 2025, la spesa relativa ai giochi -.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate A Codogno la dea bendata bacia di nuovo la ricevitoria del Bennet: vinti 500mila euro con un Gratta e VinciCodogno (Lodi), 25 aprile 2026 – La fortuna torna a sorridere alla Bassa lodigiana. La dea bendata bacia Aulla: un 6 da 80mila euro a 10eLottoNel concorso di sabato (21 febbraio) la fortuna ha premiato anche la Toscana: distribuiti premi per 13,5 milioni di euro Nel concorso di sabato (21... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Dea bendata bacia Nuvolera: al bar Tange vinti 100mila euro; La dea bendata bacia il casertano: centrato un '5' da oltre 39mila euro al Superenalotto; La dea bendata bacia la città, centrato un 5 da oltre 30mila euro; La dea bendata bacia Morciano: vinti oltre 93mila euro al Superenalotto. La dea bendata bacia Muravera: due vincite al Lotto da 36.000€Il Lotto premia Muravera: doppia vincita da 36mila euro in Via Roma. Centrati due terni nel concorso del 28 aprile 2026 ... cagliaripad.it Vinti con il Lotto 53.400 euro in Valsassina (giocandone 6)La dea bendata bacia ancora una volta la provincia di Lecco. Come reso noto dall'agenzia di stampa Agimeg, a Taceno, in alta Valsassina, sono stati vinti con il gioco del Lotto ben 53.400 euro ... leccotoday.it La dea bendata bacia ancora una volta la provincia di Lecco - facebook.com facebook