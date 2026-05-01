I comunali sul piede di guerra Nuove proteste dei sindacati | Promesse e impegni disattesi

I dipendenti del Comune di Pescia sono tornati a manifestare, protestando contro promesse e impegni che, secondo loro, sono rimasti disattesi. I sindacati hanno diffuso una nota in cui denunciano la mancanza di risposte concrete alle richieste avanzate in passato. La situazione ha riacceso le tensioni tra i lavoratori e l’amministrazione comunale, portando a nuove mobilitazioni e prese di posizione pubbliche.

Torna ad accendersi la protesta dei dipendenti del Comune di Pescia. Una nota firmata dai tre sindacati Cgil, Cisl e Uil si conclude con la constatazione che "non ci resterà altro da fare che agire, nostro malgrado, con le prerogative sindacali affidateci e rivolgerci, ancora una volta, agli Organi preposti, come il Prefetto, per tentare, qualora ci sia ancora margine, di restituire considerazione e dignità alle istanze legittime di tutte e tutti i dipendenti del Comune". A partire dallo scorso mese di settembre, quando fu aperto lo stato di agitazione, il personale, la Rsu, i delegati sindacali e l’amministrazione comunale sono stati...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I comunali sul piede di guerra. Nuove proteste dei sindacati: "Promesse e impegni disattesi" Notizie correlate Porto di Tremestieri, i sindacati denunciano ritardi: “Parole e impegni disattesi, nessun cantiere avviato”Messina attende da mesi l’avvio dei lavori per il nuovo porto di Tremestieri, ma le promesse fatte ai cittadini restano sulla carta. Leggi anche: Lupiae Servizi, sit-in e assemblea dei lavoratori: sindacati sul piede di guerra Panoramica sull’argomento Temi più discussi: I comunali sul piede di guerra. Nuove proteste dei sindacati: Promesse e impegni disattesi; Incontro di sensibilizzazione sulla prevenzione del piede diabetico / Notizie / Novità / Homepage; Palau, commercianti e ambulanti sul piede di guerra: annunciano ricorso al Tar contro il Comune; Il Comune ti paga se vai a lavorare in bici: pubblicata la gara per gestire il servizio. Parioli, di nuovo la carreggiata di via Panama divorata dalla ciclabile. Cittadini sul piede di guerraAnche perché nei giorni scorsi un nuovo cantiere, stavolta a piazza Cuba, ha riacceso le proteste. Quello è uno dei tratti maggiormente discussi, sin dall'inizio. Lo slargo, che al centro ha uno ... romatoday.it Acconto latte a 1,40 euro, pastori sardi sul piede di guerraPastori sardi preoccupati e nuovamente sul piede di guerra dopo i primi contratti stipulati con gli industriali per l'acconto del prezzo del latte ovino. A distanza di sei anni dalle lotte di piazza ... ansa.it Le nuove puntate di Maul - Shadow Lord, che trovate su Disney+ ridefiniscono il personaggio, svelandone motivazioni delle sue scelte. https://serial.everyeye.it/notizie/star-wars-sappiamo-perche-darth-maul-sith-875078.htmlutm_medium=Social&utm_sou - facebook.com facebook Filobus, due nuove linee e più respiro per gli autisti: Roma aspetta il via libera di Ansfisa ift.tt/LhHKPFY x.com