Natuzzi crisi in Murgia | sindacati in rivolta contro il piano

Ieri si è interrotto bruscamente il confronto tra la direzione di Natuzzi e i rappresentanti sindacali, creando una situazione di tensione riguardo alle prospettive occupazionali nella zona della Murgia. L'incontro, che avrebbe dovuto approfondire le questioni legate al piano aziendale, si è concluso senza accordo. La discussione prosegue in un clima di incertezza sulla sorte dei lavoratori coinvolti.

Il tavolo di confronto tra la direzione di Natuzzi e le rappresentanze sindacali si è interrotto bruscamente ieri, lasciando aperto uno spiraglio di tensione per il futuro occupazionale della Murgia. A seguito del mancato accordo sul piano di gestione della crisi, i lavoratori hanno annunciato l’imminente avvio di azioni di mobilitazione per contestare una strategia aziendale che definiscono peggiorativa. L’impatto territoriale tra delocalizzazione e riduzione dei siti produttivi. La nuova impostazione industriale presentata dall’azienda leader nel settore dell’arredo, motivata da una contrazione degli ordini sui mercati esteri, prevede una ristrutturazione profonda della rete produttiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Natuzzi, crisi in Murgia: sindacati in rivolta contro il piano Notizie correlate Leggi anche: Vertenza Natuzzi, sindacati pronti alla mobilitazione: "Nel piano aziendale ancora tagli e chiusure" Leggi anche: Vertenza Natuzzi, piano sospeso dopo l'incontro al Ministero: "Netta distanza tra azienda e sindacati" Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Natuzzi: ora è scontro, i sindacati pronti alla mobilitazione. Natuzzi: proposta aziendale irricevibile e peggiorativa. Il sindacato pronto alla mobilitazioneCobas e Usb: Tra gli elementi più critici della nuova proposta aziendale si evidenziano la delocalizzazione produttiva, con il trasferimento di parte delle attività in Romania ... basilicata24.it La crisi Natuzzi minaccia l'intero distretto del divanoLo stallo nella vertenza della società di Santeramo in Colle si proietta su tutta l’Alta Murgia dove oltre 600 piccole imprese fanno parte ... stream24.ilsole24ore.com