Un rapporto avverte che il riarmo per rafforzare la sicurezza strategica potrebbe portare a tagli nel welfare e nelle pensioni o a un aumento delle tasse. Si segnala che, per rafforzare la difesa, potrebbero essere sacrificati gli aspetti sociali. La preoccupazione riguarda sia l’Italia che l’Unione Europea, dove si rischia di ridurre le risorse destinate alla protezione sociale a favore delle spese militari.

“Per inseguire una sicurezza strategica basata sul riarmo, all’interno dell’Italia e della UE si rischia di sacrificare la sicurezza sociale ”. Questo l’allarme lanciato dal prof. Fabrizio Battistelli, sociologo, nonché presidente e cofondatore di Iriad, l’Istituto di ricerche internazionali di Archivio Disarmo, think tank romano sulla pace, oggi alla presentazione alla Camera dei deputati del rapporto da lui coordinato “Europa: quale difesa?”. Nel report, promosso da Marco Tarquinio, deputato europeo del gruppo dei Socialisti e Democratici eletto da indipendente nelle liste del PD, il professore evidenzia come “l’ impegno del 3,5% del Pil solo per la difesa strettamente militare, accettato anche dal governo italiano, è esorbitante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Il riarmo mangerà welfare e pensioni o farà salire le tasse. Per inseguire la sicurezza strategica si sacrifica quella sociale”. Il dossier

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