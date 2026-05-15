Durante il Salone del Libro di Torino, la segretaria del Partito Democratico ha espresso la sua opinione sulla posizione dell’Europa di fronte alle tensioni internazionali e alle sfide economiche mondiali. Ha affermato che l’Europa dovrebbe puntare a diventare una federazione, piuttosto che concentrarsi sulla corsa al riarmo. Le sue parole sono state riferite da fonti presenti all’evento, senza ulteriori commenti o analisi.

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è intervenuta al Salone del Libro di Torino parlando del ruolo dell’Europa davanti alle tensioni internazionali e alle sfide economiche globali. Secondo Schlein, l’Unione Europea rischia di restare “schiacciata dall’aggressività commerciale e militare” che la circonda e, per questo, avrebbe bisogno di un deciso passo avanti sul piano dell’integrazione politica. La leader del Pd ha rilanciato l’idea di un’Europa federale, chiedendo il superamento dell’unanimità e dei veti nazionali, anche attraverso forme di cooperazione rafforzata tra gli Stati membri disponibili. Sul tema della difesa,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ue, Schlein: “Serve un’Europa federale, non la corsa al riarmo”

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