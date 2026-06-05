la corsa al bnb trenta richieste in meno di 24 ore

Nelle ultime 24 ore sono state presentate 30 richieste in meno rispetto al giorno precedente per ottenere autorizzazioni agli affitti brevi turistici. Questo dato indica un calo nel numero di domande di autorizzazione in un breve periodo. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o variazioni rispetto a periodi precedenti. La tendenza si riferisce esclusivamente alle richieste di nuove autorizzazioni, senza ulteriori informazioni sulla distribuzione o sui criteri di approvazione.

"Nelle ultime ore sono arrivate 30 domande in più come richieste di nuove autorizzazioni" per gli affitti brevi turistici. A dirlo, in Consiglio comunale, è stato l’assessore Jacopo Vicini che ha fatto il punto. Nel dettaglio dal 26 maggio – data in cui è stata annunciata la nuova misura – ad ora sono arrivate 162 richieste di autorizzazione (+30 richieste dalla sera del 3 giugno alla mattina del 4 giugno) su un totale di 261 dal 4 maggio: da giugno 2025 a fine aprile 2026 le domande sono 675. Numeri rilevanti. E mentre venivano dati, sotto Palazzo Vecchio andava in scena la protesta – tra i 250 e i 300 i presenti, riuniti sotto il coordinamento ‘4 giugno’ – contro la delibera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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