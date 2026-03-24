Mara Venier trasloca in meno di 24 ore la nuova casa a Roma in ricordo di Enrica Bonaccorti
Mara Venier ha lasciato il suo appartamento nel centro di Roma, noto per la vista su San Pietro, in meno di 24 ore. La conduttrice e Nicola Carraro si sono trasferiti in una nuova abitazione sempre nella capitale. La decisione di cambiare casa è stata comunicata dopo aver abitato nell’attuale residenza per diversi anni. La vecchia casa di Venier non è più occupata dalla coppia.
Il superattico romano con vista su San Pietro non è più la casa di Mara Venier e Nicola Carraro. La coppia ha lasciato definitivamente una delle abitazioni più iconiche della Capitale, trasferendosi in una nuova residenza sempre a Roma. A dare notizia del trasloco è stato lo stesso Carraro, che attraverso Instagram ha raccontato tempi e modalità dello spostamento. Ricordando Enrica Bonaccorti, l’amica di vecchia data scomparsa di recente. Il trasloco (veloce) di Mara Venier. “Trasloco fatto! Mara ha fatto il trasloco in 24 ore, Milano-Roma una roba incredibile”, ha fatto sapere Nicola Carraro sui social, sottolineando la rapidità dell’operazione. 🔗 Leggi su Dilei.it
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