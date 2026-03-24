Mara Venier ha lasciato il suo appartamento nel centro di Roma, noto per la vista su San Pietro, in meno di 24 ore. La conduttrice e Nicola Carraro si sono trasferiti in una nuova abitazione sempre nella capitale. La decisione di cambiare casa è stata comunicata dopo aver abitato nell’attuale residenza per diversi anni. La vecchia casa di Venier non è più occupata dalla coppia.

Il superattico romano con vista su San Pietro non è più la casa di Mara Venier e Nicola Carraro. La coppia ha lasciato definitivamente una delle abitazioni più iconiche della Capitale, trasferendosi in una nuova residenza sempre a Roma. A dare notizia del trasloco è stato lo stesso Carraro, che attraverso Instagram ha raccontato tempi e modalità dello spostamento. Ricordando Enrica Bonaccorti, l’amica di vecchia data scomparsa di recente. Il trasloco (veloce) di Mara Venier. “Trasloco fatto! Mara ha fatto il trasloco in 24 ore, Milano-Roma una roba incredibile”, ha fatto sapere Nicola Carraro sui social, sottolineando la rapidità dell’operazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mara Venier trasloca “in meno di 24 ore”, la nuova casa a Roma in ricordo di Enrica Bonaccorti

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