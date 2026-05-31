L'Arsenal sfila in bus a meno di 24 ore dal ko in finale di Champions | la surreale parata per la Premier

Poche ore dopo la sconfitta ai rigori in finale di Champions League contro il PSG, l'Arsenal ha percorso le strade di Londra a bordo di un bus scoperto. La squadra ha attraversato la città mentre tifosi e passanti osservavano la parata. L’evento si è svolto senza dichiarazioni ufficiali o interventi di giocatori. La manifestazione è durata pochi minuti, con alcuni supporter che si sono radunati lungo il percorso.

L'Arsenal ha sfilato in bus scoperto per le strade di Londra poche ore dopo la sconfitta ai rigori nella finale di Champions League contro il PSG. Una scena surreale solo in apparenza: la parata era per la Premier League vinta dopo 22 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Arsenal v Paris Saint-Germain | 25/26 Champions League Final Promo

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