La Cooperativa Operaia di Trava è in forte pericolo dopo mezzo secolo

Notizia in breve

La Cooperativa Operaia di Trava, fondata da famiglie della frazione di Lauco, rischia di chiudere dopo oltre 50 anni di attività. La cooperativa, che opera nel settore locale, si trova in difficoltà finanziarie e non è riuscita a trovare soluzioni per sostenere la propria continuità. La situazione ha portato a un rischio concreto di cessazione delle attività, con ripercussioni sulla comunità e sui lavoratori coinvolti.