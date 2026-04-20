Mezzo secolo dopo l' ultima campanella | la 5C della Manzoni si ritrova a cena

Dopo oltre 50 anni dall’ultimo giorno di scuola, gli ex studenti della quinta C della scuola Manzoni si sono riuniti per una cena tra amici. L’appuntamento ha visto la partecipazione di persone che, una volta usciti dall’istituto, hanno preso strade diverse, ma hanno deciso di ritrovarsi per condividere ricordi e momenti di nostalgia. La serata si è svolta in un’atmosfera informale, tra risate e conversazioni sui vecchi tempi.

Il tempo sembra essersi fermato per un istante, lasciando spazio ai sorrisi e alla spensieratezza di un tempo. Gli ex alunni della classe 5C della scuola elementare "Alessandro Manzoni" di Forlì si sono dati appuntamento per una cena speciale, ritrovandosi tutti insieme a ben 50 anni di distanza.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Italia, addio alle coppe. L’ultima volta senza semifinaliste mezzo secolo faL’ultima volta che l’Italia ha perso prima delle semifinali tutte le sue squadre nelle coppe europee, con tre competizioni organizzate dalla Uefa, al... Missione Artemis II: primi astronauti in viaggio verso la Luna dopo oltre mezzo secoloDopo oltre cinquant’anni dall’ultimo allunaggio umano, la Nasa ha lanciato con successo la missione Artemis II, il primo volo triplo con astronauti... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La via regina sulla parete più enigmatica delle Dolomiti dopo mezzo secolo è stata ripetuta, due bellunesi firmano l'impresa; Mezzo secolo di satira, le grandi vignette in regalo con Repubblica; Mezzo secolo per una Fiera giovane; Un esercito silenzioso da mezzo secolo dona carità in Malawi. Tutti gli uomini del Presidente compie 50 anni: dopo mezzo secolo, il film di Alan J Pakula è ancora un cultTutti gli uomini del Presidente compie 50 anni. Mezzo secolo conferma quanto il film di Alan J Pakula sia ancora attuale: una testimonianza cinematografica che mescola impegno artistico e civile. cineblog.it Nonno Guerrino compie 100 anni: mezzo secolo al volante del taxi numero 9Guerrino Pasini ha compiuto 100 anni. Un traguardo raro, festeggiato a Miramare, dove ieri pomeriggio l’assessore Mattia Morolli gli ha consegnato una ... chiamamicitta.it Mezzo secolo di satira, le grandi vignette in regalo con @repubblica. Da oggi 20 aprile sei uscite in omaggio per lettrici e lettori: #Altan, #Bucchi, #Biani, #Forattini, #Ellekappa e il meglio di “ #Satyricon”. La mia raccolta esce mercoledì 22 aprile. shortlink.uk/1sI x.com Lucio Riva è stato per oltre mezzo secolo considerato come “il pittore di Modena”. Un artista straordinario profondamente legato alla sua città: per questo dedicargli una mostra è un omaggio alla persona e alla sua qualità artistica. Da ieri e fino al 2 giugno, il C - facebook.com facebook