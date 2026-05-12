Fondovalle Sangro | dopo oltre mezzo secolo si chiude la ferita del Viadotto Barche
Dopo più di cinquant’anni si conclude la questione legata al Viadotto “Barche” lungo la statale 652 “Fondovalle Sangro”. Sono iniziati i lavori per la costruzione di un nuovo attraversamento che sostituirà la struttura esistente. La nuova opera si inserisce in un intervento più ampio volto a risanare e migliorare la tratta stradale. La conclusione dei lavori è prevista nel prossimo futuro, portando a una completa riqualificazione del tratto.
Al via i lavori di realizzazione di una nuova opera di attraversamento lungo la statale 652 “Fondovalle Sangro”, in corrispondenza del Viadotto “Barche”. Ad annunciare l'intervento destinato a rimuovere una criticità storica di sicurezza e viabilità ch da oltre 50 anni riguarda questa strada.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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