Fondovalle Sangro | dopo oltre mezzo secolo si chiude la ferita del Viadotto Barche

Dopo più di cinquant’anni si conclude la questione legata al Viadotto “Barche” lungo la statale 652 “Fondovalle Sangro”. Sono iniziati i lavori per la costruzione di un nuovo attraversamento che sostituirà la struttura esistente. La nuova opera si inserisce in un intervento più ampio volto a risanare e migliorare la tratta stradale. La conclusione dei lavori è prevista nel prossimo futuro, portando a una completa riqualificazione del tratto.

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