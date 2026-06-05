Il governo cinese ha deciso di ridurre nuovamente i prezzi di benzina e diesel, in risposta alle fluttuazioni del mercato internazionale. La decisione arriva mentre le tensioni nello Stretto di Hormuz continuano a impedire il normale flusso di petrolio, contribuendo all’aumento dei costi globali. Le modifiche ai prezzi dei carburanti sono state comunicate ufficialmente e si applicano immediatamente. Questa misura mira a contenere l’impatto sui consumatori e sul settore dei trasporti nel paese.

Anche i cinesi piangono: la crisi mediorientale sta facendo male a tutti, compreso il gigante asiatico che produce un'enorme fetta delle merci che acquistiamo in Europa e che, ovviamente, devono essere movimentate anche su gomma. Per non parlare del parco auto da quasi 300 milioni di unità, tra vetture private, aziendali e autocarri, ancora in gran parte con motore termico. Per questo il Governo cinese ha annunciato il secondo sconto sui carburanti da quando è iniziata la guerra tra Usa e Israele, da una parte, e Iran, dall'altra. Secondo quanto riportato da Reuters la Cina a partire da venerdì 5 giugno ha implementato un nuovo sconto sul prezzo di benzina e gasolio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - La Cina taglia di nuovo i prezzi di benzina e diesel mentre Hormuz non si sblocca

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Ropa i paliwa, taszy kredyt, sia konsumenta w USA 6.03.2026

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