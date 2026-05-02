Come funziona il nuovo taglio dei prezzi di benzina e diesel | ecco quanto risparmieremo davvero al distributore

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto urgente volto a ridurre i prezzi di benzina e diesel, con l’obiettivo di contenere l’aumento dei costi del carburante causato dalla crisi internazionale. La misura mira a offrire un sollievo immediato ai consumatori, anche se i dettagli sui risparmi effettivi al distributore sono ancora in fase di definizione. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione per le spese legate alla mobilità quotidiana.

Una boccata d'ossigeno per le tasche degli italiani, anche se con il cronometro in mano. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un nuovo decreto urgente per frenare l'impennata dei costi del carburante, una corsa al rialzo che sembrava non avere fine a causa della crisi internazionale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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