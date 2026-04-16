Benzina e diesel in calo ma il taglio delle accise sta per finire | la riduzione dei prezzi dipende da Hormuz

A partire dal primo maggio, i prezzi di benzina e diesel torneranno a salire, poiché scadrà il taglio delle accise applicato negli ultimi mesi. Attualmente, i prezzi alla pompa sono in calo, ma questa diminuzione potrebbe essere temporanea, dato che la riduzione delle tasse sui carburanti sta per terminare. La variazione dei costi dipende anche dalle quotazioni del petrolio nel Golfo di Hormuz.

I prezzi di benzina e diesel continuano a scendere lievemente e progressivamente in Italia, ma il quadro resta incerto dal momento che il calo alla pompa è solo temporaneo e legato al taglio delle accise da circa 25 centesimi introdotto, e poi riconfermato, dal Governo Meloni. La discesa definitiva si avrà solo quando saranno sciolte le tensioni geopolitiche nel Golfo Persico, in particolare quelle che riguardano lo Stretto di Hormuz. Prezzi dei carburanti in discesa, i dati aggiornati Quanto dura il taglio delle accise Lo Stretto di Hormuz e il possibile calo della benzina in estate Prezzi dei carburanti in discesa, i dati aggiornati Al...🔗 Leggi su Virgilio.it

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