Piano casa assessori preoccupati | Servono fondi e strumenti nuovi Non siano i Comuni a pagare

Gli assessori esprimono preoccupazione riguardo al piano casa, affermando che sono necessari fondi e strumenti nuovi per affrontare la questione. Sottolineano inoltre che non si può pretendere che i Comuni paghino per un piano che si basa su fondi già destinati a progetti di rigenerazione urbana. La discussione si concentra sulla disponibilità di risorse e sulla modalità di gestione delle stesse nel contesto delle politiche abitative nazionali.

"Non si può pensare di risolvere il problema della casa con un Piano nazionale che di fatto si avvale di fondi già destinati ai Comuni per progetti di rigenerazione urbana. Servono fondi nuovi, dedicati e vincolati: chiediamo che non siano i Comuni a pagare il Piano casa". È un grido di protesta quello che si alza da ’Alleanza Municipalista per il Diritto alla Casa’ (nella foto d’archivio), la rete degli assessori alle politiche abitative delle città italiane, che ha preso atto dell’annuncio del nuovo Piano casa approvato dal Consiglio dei ministri. Per Modena la rappresentante è l’assessora alle politiche abitative Francesca Maletti....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piano casa, assessori preoccupati: "Servono fondi e strumenti nuovi. Non siano i Comuni a pagare" Notizie correlate Gli assessori di 30 città rimandano il Piano casa: “Serve un confronto diretto con il governo. Non siano i Comuni a pagare”Secondo la premier Giorgia Meloni consentirà di “rendere disponibili 100mila alloggi popolari nei prossimi 10 anni”. Piano Casa, Clancy: “Servono risorse vere e confronto con i Comuni”Il nuovo piano casa annunciato dal Governo accende il dibattito, con la vicesindaca Emily Marion Clancy si unisce all’appello dell’Alleanza... Panoramica sull’argomento Gli assessori di 30 città rimandano il Piano casa: Serve un confronto diretto con il governo. Non siano i Comuni a pagareSecondo la premier Giorgia Meloni consentirà di rendere disponibili 100mila alloggi popolari nei prossimi 10 anni. Ma il Piano Casa varato giovedì scorso dal consiglio dei ministri non convince gl ... ilfattoquotidiano.it SUNIA CGIL: Il sindacato preoccupato degli effetti del Piano CasaTerribile: «Piano Casa irrealistico e poco chiaro, si rischia di assecondare la speculazione privata coi soldi pubblici. Come nel caso di via De Barberi. A Grosseto 300 appartamenti pubblici da ripris ... maremmanews.it