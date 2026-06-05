Cia Abruzzo sul caporalato | Servono nuovi strumenti per trasporti e alloggi dei lavoratori e meno burocrazia

Da chietitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per combattere il caporalato, è necessario migliorare i servizi di trasporto e gli alloggi dedicati ai lavoratori. La proposta include anche la riduzione della burocrazia, rendendo più facile l’accesso a soluzioni legali. Attualmente, le restrizioni amministrative complicano l’ottenimento di permessi e servizi, favorendo il lavoro nero. La richiesta si concentra sull’implementazione di strumenti pratici per favorire un mercato del lavoro più regolare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per sconfiggere il caporalato non basta la sola repressione: servono strumenti concreti per garantire trasporti e alloggi legali ai lavoratori e meno burocrazia, così da togliere terreno al lavoro nero. È quanto ribadisce Cia-Agricoltori Italiani, che chiede anche il superamento del “click day” e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Piano casa, assessori preoccupati: "Servono fondi e strumenti nuovi. Non siano i Comuni a pagare"Gli assessori esprimono preoccupazione riguardo al piano casa, affermando che sono necessari fondi e strumenti nuovi per affrontare la questione.

Nuovi fondi per le imprese nel commercio, Confesercenti: “Meno burocrazia e più investimenti"Confesercenti provinciale Rimini ha commentato positivamente l’approvazione di un nuovo bando regionale da 10 milioni di euro destinato alle imprese...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web