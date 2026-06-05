Cia Abruzzo sul caporalato | Servono nuovi strumenti per trasporti e alloggi dei lavoratori e meno burocrazia

Per combattere il caporalato, è necessario migliorare i servizi di trasporto e gli alloggi dedicati ai lavoratori. La proposta include anche la riduzione della burocrazia, rendendo più facile l’accesso a soluzioni legali. Attualmente, le restrizioni amministrative complicano l’ottenimento di permessi e servizi, favorendo il lavoro nero. La richiesta si concentra sull’implementazione di strumenti pratici per favorire un mercato del lavoro più regolare.

Per sconfiggere il caporalato non basta la sola repressione: servono strumenti concreti per garantire trasporti e alloggi legali ai lavoratori e meno burocrazia, così da togliere terreno al lavoro nero. È quanto ribadisce Cia-Agricoltori Italiani, che chiede anche il superamento del “click day” e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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