La Chimera Nuoto ha conquistato il Trofeo FIN Abruzzo 2026. La gara si è svolta nei giorni scorsi, con numerose società in gara. La squadra ha ottenuto il maggior punteggio complessivo, superando gli altri partecipanti. Sono stati assegnati premi individuali e di squadra in diverse categorie. La manifestazione si è conclusa con la premiazione finale, alla presenza dei rappresentanti delle società coinvolte.

Arezzo, 5 giugno 2026 – . La manifestazione nazionale di Pescara ha registrato l’affermazione del gruppo di nuotatori e nuotatrici del Palazzetto del Nuoto che, a confronto con centinaia di coetanei di trentadue società di tutta la penisola, hanno meritato il gradino più alto del podio nella categoria Open davanti al Circolo Canottieri Aniene di Roma e alla SDS de L’Aquila. Soddisfazioni sono arrivate anche nella competizione rivolta agli Esordienti nati tra il 2013 e il 2016 dove la Chimera Nuoto ha meritato il sesto posto nella classifica finale tra ventotto squadre, andando a testimoniare la competitività del movimento aretino a tutti i livelli e fornendo ulteriori stimoli in vista dei prossimi campionati regionali e nazionali estivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Chimera Nuoto vince il Trofeo FIN Abruzzo 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Secondo posto per la Chimera Nuoto al meeting “Stadio del Nuoto” di BolognaLa Chimera Nuoto ha conquistato il secondo posto al meeting nazionale “Stadio del Nuoto” che si è svolto a Bologna.

Leggi anche: Chimera Nuoto seconda al meeting di Bologna con 28 medaglie. Bene Propaganda e nuoto artistico

Si parla di: Chimera Nuoto: 28 medaglie alle finali regionali Propaganda.

La Chimera Nuoto vince il Trofeo FIN Abruzzo 2026Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Ventotto medaglie per la Chimera Nuoto alle finali regionali PropagandaVentotto medaglie per la Chimera Nuoto alle finali regionali del settore preagonistico Propaganda. Il campionato toscano è andato in scena a Livorno dove centinaia di giovani atleti delle categorie da ... teletruria.it