L’Avellino ha avviato la campagna abbonamenti “Branco 2627”, puntando su emozione, appartenenza e fiducia. La presentazione include un video che mostra alcuni dei momenti più significativi dell’ultima stagione. La società cerca di aumentare il numero di abbonati con l’obiettivo di raggiungere nuovi record. La campagna invita i tifosi a sostenere la squadra e a rafforzare il legame con la società.

Tempo di lettura: 4 minuti Emozione, appartenenza e fiducia. Sono questi i concetti sui quali l’ Avellino ha costruito la campagna abbonamenti “ Branco 2627 “, presentata attraverso un video che ripercorre alcuni dei momenti più significativi dell’ultima stagione. Le immagini della rovesciata di Russo contro il Monza, del colpo di testa di Palumbo alla Reggiana, della rete di Favilli a Mantova e della festa playoff sotto la Curva Sud raccontano un’annata vissuta intensamente dalla piazza biancoverde e rappresentano il punto di partenza per la nuova chiamata alle armi del popolo irpino. L’obiettivo della società è migliorare il dato dello scorso campionato, chiuso con 7. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La chiamata del Branco: l’Avellino cerca nuovi numeri da record

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Comprehensive Cancer Center del Gemelli: numeri record e nuovi orizzonti per l’oncologia italianaIl Comprehensive Cancer Center del Gemelli ha registrato numeri record, segnando un incremento significativo nel trattamento dei pazienti oncologici.

Neymar è nei 26 convocati da Ancelotti per il Mondiale del Brasile, è ufficiale! Chiamata meritata? I suoi numeri stagionaliNeymar è stato inserito nella lista ufficiale dei 26 convocati dal tecnico per il Mondiale in Brasile.

Argomenti più discussi: BELLUNO | NEL ‘BRANCO’ ANCHE IL FIGLIO DELL’ASSESSORE DAL PONT. IL SINDACO: E’ MOLTO PROVATO; Ampio restauro in vista per la chiesa per la chiesa di Zero Branco; Choc a Roma, sequestrata e violentata dal branco per 3 giorni nel palazzo occupato di Tor Cervara; Giovane lupa investita . Monni: Operata e salvata. Chiamata come mia figlia.

Valditara e le nuove indicazioni per i Licei, per filosofia. Riflessione anche sull'insegnamento della materia a scuola. reddit

Giacomo Bongiorni, chi era il papà ucciso dal branco davanti alla compagna e al figlio. La chiamata nella notte: Lo hanno ammazzato di botteGiacomo Bongiorni, 47 anni, è morto in piazza Felice Palma, al centro di Massa, dopo essere stato violentemente aggredito da un gruppo di giovanissimi. L'episodio, avvenuto sotto gli occhi del figlio ... corriereadriatico.it