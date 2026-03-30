Comprehensive Cancer Center del Gemelli | numeri record e nuovi orizzonti per l’oncologia italiana

Il Comprehensive Cancer Center del Gemelli ha registrato numeri record, segnando un incremento significativo nel trattamento dei pazienti oncologici. La struttura, gestita dalla Fondazione Policlinico Universitario, ha avviato nuove iniziative e programmi di ricerca, ampliando le proprie capacità. Questi sviluppi rappresentano un passo avanti per l’oncologia italiana, con un potenziamento delle risorse e delle tecniche disponibili.

(Adnkronos) – Il Comprehensive Cancer Center (Ccc) della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma si conferma una realtà solida e in costante crescita nel panorama oncologico italiano, con oltre 64mila pazienti curati nel 2025 – in aumento del 6-7% – circa 1 paziente su 5 proveniente da fuori Lazio. Sono 737.228 le prestazioni ambulatoriali erogate. Oltre 350 i trial clinici attivi in ambito oncologico, di cui circa 300 profit e 50 no profit. Sono alcuni dei dati presentati oggi al Gemelli alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. “Si tratta di risultati straordinari, frutto del grande lavoro e della capacità clinica e scientifica del Gemelli. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Sanita’: al Cancer center del Gemelli Roma assistiti oltre 64 mila pazienti oncologici in 2025Il Comprehensive Cancer Center (Ccc) della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs si conferma come una realtà solida e in... Floyd Mayweather torna sul ring: “Posso stabilire nuovi record”. Che orizzonti a 49 anni? Si riparte da… TysonFloyd Mayweather affronterà Mike Tyson il prossimo 25 aprile in uno degli incontri più attesi della stagione, visto che saliranno sul ring due delle...