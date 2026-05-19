Neymar è nei 26 convocati da Ancelotti per il Mondiale del Brasile è ufficiale! Chiamata meritata? I suoi numeri stagionali

Da calcionews24.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Neymar è stato inserito nella lista ufficiale dei 26 convocati dal tecnico per il Mondiale in Brasile. La sua presenza nel gruppo è stata comunicata ufficialmente, completando così la rosa della nazionale. La convocazione si basa sui risultati ottenuti durante la stagione, che hanno portato il giocatore a essere incluso tra i selezionati. La lista completa dei convocati è stata resa nota, e tra i nomi spicca anche quello di Neymar. La selezione per il torneo include altri atleti che partecipano alla competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. Quali saranno le mosse del club Ciro Ferrara: «Italia con troppo timore. Conte vuole il secondo posto, Spalletti deve riflettere» A tutto Lautaro: «Questo Doblete è per mia nonna. Io via dall’Inter? Da qui devono cacciarmi! Chivu un predestinato, dopo il calcio sparirò» Malagò: «Conte e Ranieri? Penso che solo un irresponsabile oggi potrebbe anticipare qualcosa. Bisogna capire le disponibilità» Il Manchester City ha scelto Maresca: sarà lui l’erede di Guardiola! Accordo raggiunto: ecco cosa ha fatto al Chelsea Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

neymar 232 nei 26 convocati da ancelotti per il mondiale del brasile 232 ufficiale chiamata meritata i suoi numeri stagionali
© Calcionews24.com - Neymar è nei 26 convocati da Ancelotti per il Mondiale del Brasile, è ufficiale! Chiamata meritata? I suoi numeri stagionali
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Neymar non è stato convocato da Ancelotti per la nazionale brasiliana

Video Neymar non è stato convocato da Ancelotti per la nazionale brasiliana

Sullo stesso argomento

I convocati del Brasile per il Mondiale: presente Bremer! Il ct Ancelotti convoca anche NeymarConte via dal Napoli? Il confronto con De Laurentiis sarebbe già avvenuto in gran segreto, sullo sfondo la Juve: ultime Calciomercato Juve, per...

Leggi anche: Brasile, Ancelotti convoca Neymar per il Mondiale

mondiale del brasile neymar è nei 26Neymar è nei 26 convocati da Ancelotti per il Mondiale del Brasile, è ufficiale! Chiamata meritata? I suoi numeri stagionaliNeymar è nei 26 convocati da Ancelotti per il Mondiale del Brasile, la lista completa. Chiamata meritata? I suoi numeri stagionali al Santos ... calcionews24.com

mondiale del brasile neymar è nei 26Neymar convocato, sarà nei 26 del Brasile al Mondiale. La scelta di AncelottiIl Brasile era appeso a un filo: Neymar sì o Neymar no. Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per i prossimi Mondiali del 2026. Tutti i tifosi aspettavano un solo nome ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web