Neymar è nei 26 convocati da Ancelotti per il Mondiale del Brasile è ufficiale! Chiamata meritata? I suoi numeri stagionali

Neymar è stato inserito nella lista ufficiale dei 26 convocati dal tecnico per il Mondiale in Brasile. La sua presenza nel gruppo è stata comunicata ufficialmente, completando così la rosa della nazionale. La convocazione si basa sui risultati ottenuti durante la stagione, che hanno portato il giocatore a essere incluso tra i selezionati. La lista completa dei convocati è stata resa nota, e tra i nomi spicca anche quello di Neymar. La selezione per il torneo include altri atleti che partecipano alla competizione.

Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. Quali saranno le mosse del club Ciro Ferrara: «Italia con troppo timore. Conte vuole il secondo posto, Spalletti deve riflettere» A tutto Lautaro: «Questo Doblete è per mia nonna. Io via dall’Inter? Da qui devono cacciarmi! Chivu un predestinato, dopo il calcio sparirò» Malagò: «Conte e Ranieri? Penso che solo un irresponsabile oggi potrebbe anticipare qualcosa. Bisogna capire le disponibilità» Il Manchester City ha scelto Maresca: sarà lui l’erede di Guardiola! Accordo raggiunto: ecco cosa ha fatto al Chelsea Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Neymar non è stato convocato da Ancelotti per la nazionale brasiliana

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