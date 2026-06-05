La cena di quartiere arriva a Marghera

Venerdì 5 giugno alle 19 nei giardini di piazza Sant'Antonio a Marghera si svolgerà una cena di quartiere. L'evento, che si tiene tradizionalmente lungo via Piave, si sposta in questa occasione. I partecipanti sono invitati a portare cibo, bevande e stoviglie per sé. La serata prevede momenti di festa e condivisione tra i residenti.

Il format della cena di quartiere, appuntamento consolidato in via Piave, si sposta a Marghera: venerdì 5 giugno, nei giardini di piazza Sant'Antonio, dalle 19, si terrà una serata di festa, condivisione e comunità, dove ognuno è invitato a portare cibo, bevande e le stoviglie per sé. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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