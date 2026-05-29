La cena di quartiere si svolgerà in via Sernaglia a causa dei lavori nei parchi pubblici. La serata includerà musica e piatti provenienti da diverse cucine etniche. I partecipanti devono portare cibo da condividere e bevande. La partecipazione è aperta a tutti e non è prevista una quota di iscrizione. L’evento si terrà nel tardo pomeriggio e proseguirà fino a sera.

? Domande chiave Dove si terrà la cena a causa dei lavori nei parchi?. Cosa devono portare i partecipanti per partecipare al banchetto condiviso?. Quali tradizioni culinarie porteranno le comunità moldava, cinese e bengalese?. Perché questa edizione celebra anche la memoria di Giacomo Gobbato?.? In Breve Evento si sposta in via Sernaglia per lavori nei parchi di via Piave.. Gruppo di Lavoro celebra 20 anni con mostra e oltre 800 eventi coordinati.. Partecipano comunità moldava, cinese e bengalese con piatti e danze tradizionali.. Celebrazione per ricordare Giacomo Gobbato e il suo impegno nel rione.. Sabato 30 maggio alle ore 19.30, i giardini di via Sernaglia ospiteranno la quindicesima edizione della cena del quartiere Piave, spostando l’appuntamento nei pressi del cinema Dante e del Teatro Momo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cena di quartiere Piave: musica e sapori multietnici in via Sernaglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Momenti super INTELLIGENTI nel calcio

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Si rinnova la cena del quartiere Piave, quindicesima edizione

Incendi multipli nel quartiere Piave, appiccati tre roghi a cassonetti e recinzioniQuesta mattina tra le 4 e le 5, nel quartiere Piave, sono stati appiccati tre incendi.

Temi più discussi: Si rinnova la cena del quartiere Piave, quindicesima edizione; Una tavolata lunga 100 metri per ritrovare il senso di comunità; Campalto, Mestre, Mirano, Chioggia: i cambi dei medici di base; È morto don Adriano Celeghin: la bellezza del sacerdozio nella salute e nella fragilità.

Via Piave, tornano le cene di quartiere. Il calendarioMESTRE (VENEZIA) - Ritornano le Cene che fanno quartiere: gli appuntamenti di aggregazione partiti dal rione Piave ed estesi a varie municipalità di Venezia. Dal 23 maggio al ... ilgazzettino.it

Più di una cena: a Mestre sabato 30 il quartiere Piave celebra l’amicizia e l’inclusioneIl Gruppo di Lavoro di via Piave a Mestre invita tutti i cittadini alla 15ª edizione della Cena di Quartiere Piave, che si terrà sabato 30 maggio alle ore 19.30, nei giardini di Via Sernaglia nei ... genteveneta.it