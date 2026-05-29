Si rinnova la cena del quartiere Piave quindicesima edizione

Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 19.30 si svolgerà la quindicesima edizione della cena del quartiere Piave. L’evento si terrà nei giardini di via Sernaglia, vicino al cinema Dante e al Teatro Momo, a causa di lavori in corso nei giardini di via Piave. La cena si ripete ogni anno e coinvolge la comunità locale. La location è stata spostata rispetto al consueto spazio abituale. L’organizzazione prevede la partecipazione di residenti e volontari del quartiere.